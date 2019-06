La 15enne di Ventimiglia, Matilde Stilo a luglio esordirà nel Campionato Mondiale Motocross Femminile

Matilde Stilo di Ventimiglia il 27 e 28 luglio esordirà in una prova di Campionato Mondiale Motocross Femminile. Il Gp scelto per l’esordio è Loket (repubblica Ceca) e ripeterà l’avventura il 17 e 18 agosto ad Imola per il Gp d’Italia con l'obiettivo di qualificarsi per poi accedere a tutte e due le manche di gara in entrambi i Gp.



Due importanti novità ad 1 mese all’esordio nel Mondiale femminile motocross e dopo la prima esperienza internazionale avuta qualche mese fa nel Gp di Italia del campionato europeo femminile dove è riuscita ad entrare in zona punti in tutte e due le manche.



Per ora la ventimigliese è sesta assoluta nel campionato italiano motocross femminile e seconda nella 'estrapolata' categoria under 17, il tutto ad una gara dal termine. Mentre al giro di boa del campionato Asi femminile la si vede in testa con vittoria di tutte le manche. In questa avventura sarà supportata dal Team Made Of di Alessandria e dal Motoclub Gorlese Mario Colombo di Gorla minore (VA).