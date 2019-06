Bordighera: grande successo per Subacquabili, manifestazione organizzata dalla Polisportiva Integrabili alla piscina comunale Biancheri (Foto)

Si è svolta domenica pomeriggio 23 giugno, per la prima volta a Bordighera presso la piscina comunale E.Biancheri, la manifestazione Subacquabili alla sua 7° edizione, Open Day per la promozione delle attività acquatiche ed in particolare della subacquea con autorespiratori, che fanno parte della proposta sportiva della Polisportiva IntegrAbili rivolta a persone con o senza disabilità.

La manifestazione, come sempre, è stata patrocinata dall’INAIL, Direzione Regionale e Sede di Imperia, infatti uno degli obiettivi è quello di promuovere ed affermare l’importanza dell’attività sportiva, in questo caso subacquea e natatoria, nella riabilitazione del soggetto infortunato e nella disabilità in genere, come potenziamento delle abilità residue, rafforzamento dell’autostima, e raggiungimento del benessere psico-fisico.

Nel briefing iniziale è stato presentato il programma della giornata e proiettato un filmato sul fantastico mondo subacqueo, Vincenzo Russello, della Scuola Subacquea Marvin (istruttore HSA), che da diversi anni collabora con gli IntegrAbili organizzando corsi sub ed uscite per immersioni, ha illustrato l’attività subacquea specificamente adattata alle diverse disabilità.

Subito dopo hanno preso il via le prove di immersione con autorespiratore ed i neofiti hanno affrontato il cosiddetto “battesimo sub”, respirare per la prima volta sott’acqua, esperienza veramente emozionante per tutti.

Alla manifestazione hanno preso parte 10 utenti assistiti INAIL.

Nelle vasche attigue, coordinati dalle operatrici Marzia Restelli, Alessia Adorno e Sara Trimarchi i bambini e ragazzi che frequentano i corsi di nuoto e le lezioni di T.M.A. con la Polisportiva IntegrAbili, a piccoli gruppi, si sono sfidati in gare amatoriali molto entusiasmanti seguiti dai genitori a fare il tifo sulle tribune.

Per tutti le premiazioni alla presenza dell’assessore del Comune di Bordighera Marzia Baldassarre e dal sub professionista Angelo Tripodi che ha fatto anche da supporto alle attività di immersione.

Hanno conquistato una meritata medaglia: Nicolò, Rocco, Giulio, Viola, Francesco, Marta, Ludovico, Alberto, Pietro, Bianca, Maxim, Angelo, Ciro e Davide. La giornata si è poi conclusa con un ricco buffet ed un brindisi offerto dal Comune di Bordighera, presso il bar della piscina.

La Polisportiva IntegrAbili ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, in primis l’amministrazione comunale di Bordighera che si è fatta promotrice di questa iniziativa ed in particolare l’assessore Marzia Baldassarre, la Sport Management che ha messo a disposizione gli spazi d’acqua, Patrizia Gangemi coordinatrice vasca, il bagnino Roberto e tutto lo staff della piscina per la grande disponibilità.

Si ringraziano le sedi provinciali e regionali di INAIL che da anni sostengono l’iniziativa, e la dott.ssa Simona Bernucci presente all’evento. Si ringraziamo inoltre Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo e Officina Ortopedica Sanremese, sponsor a supporto di tutta l’attività della Polisportiva IntegrAbili. Sentiti ringraziamenti anche a tutti i volontari che hanno collaborato nella giornata.

Ricordiamo che la Polisportiva organizza corsi per conseguire i brevetti e coordina giornate di immersioni nella zona di Sanremo, si invita chiunque fosse interessato a prendere contatti.