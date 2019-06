Il tennista armese Fabio Fognini e Flavia Pennetta in attesa del secondo figlio, l'anticipazione di 'Chi?'

Secondo figlio in arrivo per il tennista armese Fabio Fognini e per sua moglie, Flavia Pennetta, che dopo aver appeso la racchetta al chiodo, sta diventando un’ottima commentatrice televisiva.

Prima del torneo di Wimbledon, che Fabio Fognini giocherà mentre la moglie commenterà per Sky, si sono concessi un breve periodo di relax ad Ibiza insieme al figlioletto Federico di 2 anni. Relax come sempre ‘disturbato’ dai paparazzi, che li hanno colti in spiaggia, evidenziando la gravidanza di Flavia.

La notizia è stata pubblicata dal settimanale nazionale ‘Chi?’, pubblicando le foto della famiglia, in un momento felice sulla spiaggia dell’isola spagnola. Il settimanale evidenzia come il tennista armese, dopo essere entrato nella ‘top ten’ del ranking mondiale, avesse detto di desiderare una bambina.