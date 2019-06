Anche Fabio Fognini chiama a raccolta per il torneo benefico “Matteo & Luca - tutti in campo per..." (Video)

Sabato e domenica prossimi, allo stadio comunale E.Sclavi, a Taggia, si svolgerà il 2° Memorial “Matteo & Luca - tutti in campo per...". Si tratta del torneo di calcio a 11 in serale che vedrà contendersi il trofeo fra quattro squadre. L'evento è organizzato dall’associazione culturale Matteo Bolla e dal nuovo Milan Club Taggia Matteo Bolla, del Presidente Ivan DI Giorno, con l'intenzione di ricordare, in nome dello sport e della solidarietà, due giovani Matteo Bolla di Arma e Luca Colangelo di Sanremo.



Quattro le squadre che scenderanno in campo: Milan Club Taggia, Amici di Luca, Amici di Matteo e il Caramagna Football Club di Imperia, capitanato da Niki Campagna.



"Il fine più importante però è la destinazione finale di tutte le entrate di questi due giorni di sport e solidarietà, che andranno a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sanremo diretto dal Dott. Riccardo Borea - ricordano gli organizzatori. Un ringraziamento particolare al direttivo dell’Argentina Calcio e al presidente Minti, per aver messo a disposizione l’impianto, a tutti gli sponsor che hanno permesso questa bellissima 2 giorni di sport e allo speaker sanremese Renzo Balbo, da sempre vicino all’Associazione Matteo Bolla".

"Quest'anno abbiamo avuto un importante contributo. Un bellissimo video messaggio del campione di tennis armese Fabio Fognini, che ha invitato tutti ad essere presenti alla manifestazione - sottolineano gli organizzatori - e, dopo la premiazione di rito, domenica sera, grande rostellata finale sempre al campo dell’Argentina".