Freccette: Champions Liguria di steel, prossima sfida venerdì a Borgo Marina di Imperia

Terza giornata della Champions Liguria di steel. Appuntamento Venerdì sera al Pituti di Borgo Marina ad Imperia. Incontro al vertice fra le due capo liste "Immobiliare Studio Porto Maurizio" e "Bar Roberta" entrambe ancora imbattute, nella prima parte della serata anche "Russo Demolizioni" contro "Costruzioni Campagna" entrambe a 2 punti e vittoriose la scorsa settimana.



Nella seconda parte della serata la "Lavaggio Industriale" si confronterà con "Beauty Concept" entrambi appaiate a 2 punti a chiudere i padroni di casa del "Pituti" contro "Peperetta Dispetusa". Classifica ancora molto compatta come naturale dopo solo due giornate anche se non sono mancate le sorprese e il risultato prevalente di 7 a 4 che ha prevalso in ben tre incontri nell’ultima giornata dimostra un equilibrio e una lotta che si rivela aperta sino all’ultima giornata per conoscere il nome delle quattro squadre che prenderanno parte alla fase finale, che avrà come sede di gioco il locale scelto dalla squadra vincitrice del girone.