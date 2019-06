Sconfitta per il sanremese Mauro Bonino, con la Dinamo Sassari, nel match per vecchie glorie, tra la formazione sarda (nella quale Bonino ha militato in Serie A, ed il Barcellona.

Sono stati i blaugrana a vincere, al Geovillage di Olbia, per 81-69 nella 4ª edizione dell'All Star Legends Night. Bonino è arrivato in doppia cifra, con 11 punti ma non sono bastati per la formazione sassarese.