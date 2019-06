Tutto pronto a Ventimiglia per l'inizio della quinta edizione del City Camp

Tutto pronto per l'inizio della quinta edizione del CITY CAMP organizzato dal Ventimiglia Basket del presidente Gabriele Lubatti.



"Il camp avrà durata settimanale, da lunedì al sabato con orario serale 17.45/21.30 ed è aperto a tutti i mini cestisti nati tra il 2004 ed il 2011. Anche quest'anno il camp sarà diretto dal coach livornese Stefano Dari, allenatore con esperienza trentennale che ormai conosce a memoria staff e molti tesserati e di anno in anno da un indirizzo sempre preciso sulle metodologie di lavoro da approntare. Quest'anno cambia la location del camp, non più al liceo Aprosio, bensì al Palaroja di Roverino. Il caldo torrido di questi giorni non ferma la voglia di basket dei ragazzi, 45 sono quelli che parteciperanno, pronti ad imparare con lo strumento che amano, la palla a spicchi. Buon camp leoncini".