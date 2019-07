Al via la terza edizione del torneo “Sanremo Beach Soccer”, sabato la finalissima (Foto)

Alla sua terza edizione ha avuto inizio al K-Beach il torneo-evento di calcio su spiaggia “Sanremo Beach Soccer” al quale partecipano squadre 3 Vs 3 (più riserve) di appassionati, dilettanti o professionisti che durante sei giorni si alterneranno sul campo.

Le serate sono aperte al pubblico ed è una bella occasione per assistere a un torneo sportivo diverso e suggestivo, in una cornice così piacevole, con dj set e tanti ospiti.

Ideato dagli organizzatori Fabio Varesio e Alessandro Lupico per rilanciare lo sport estivo, proprio in spiaggia, nella Riviera dei Fiori e a Sanremo, il torneo è interamente sostenuto da privati e sponsor e per il secondo anno gode anche del prestigioso patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato allo Sport.

L’evento è di certo interesse turistico, nonché di appassionati di calcio e gruppi di amici, in una cornice estiva e piacevole come la spiaggia, che renderà l’evento stesso ancora più suggestivo. Fino al giorno della finale, in programma sabato 6 luglio, sempre al K-Beach, le squadre partecipanti si contenderanno la vittoria e i diversi premi in palio.