Calcio. Camporosso attende e spera nel ripescaggio. In attesa della categoria mercato in stand by

L'attesa è lunga ma potrebbe interrompersi in un modo o nell'altro in tempi brevi. Il Camporosso è in attesa di un ripescaggio in Promozione che sarebbe il premio più meritato dopo una straordinaria stagione.

In casa rossoblu c'è grande attesa ma allo stesso tempo ansia, visto che il mercato è fermo e le trattative in stand by per capire in quale categoria i rossoblu giocheranno nella prossima stagione.

"Speriamo che questa attesa termini presto". A confermarlo a Rivierasport.it è mister Carmelo Luci, che sarà ancora il condottiero della squadra: "Il mercato? Siamo in stand by, la categoria dove giocheremo sarà determinante per capire dove andremo ad intervenire. Speriamo che questa attesa termini il più presto possibile. Per noi è un grandissimo problema soprattutto per la questione dei giovani, un discorso che cambia molto se fosse Promozione: attendiamo il verdetto".