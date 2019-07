Calcio. Gli Irriducibili Sanremo ricordano la figura di Luigi Cichero

Gli Irriducibili Sanremo ricordano Luigi Cichero a 10 anni dalla prematura scomparsa.

Diplomato a Coverciano, ha portato fin dalla Terza Categoria metodi e sistemi professionistici nella conduzione della squadra. Un mix di bravura, professionalità, ambizione e aggiornamento costante. Nel suo curriculum di allenatore anche lunghe frequentazioni con tecnici di fama come Nevio Scala e Arsène Wenger, cui quando era al Monaco, ha cercato di rubare i segreti del mestiere.

Ha vinto sette campionati con la Sanremese in panchina, ma anche in società: perché mister Cichero, con il suo aplomb britannico, dagli inglesi ha mutuato anche la figura di allenatore-manager. Amante del 4-4-2, ha concluso la stagione da record 1995/1996 con 24 vittorie, 6 pareggi e zero sconfitte. Alla prima giornata del campionato di Serie D 2002/2003 venne esonerato dal Presidente Pino Ruggieri a seguito della sconfitta esterna contro il Cappiano Romaiano, inizialmente reputato squadra di medio-basso livello, e che invece alla fine ha dominato il torneo.

Per il calcio della città dei fiori Cichero resta e resterà per sempre un simbolo da seguire, come calciatore, allenatore e uomo. Con la sua personalità ed esperienza il mondo del pallone matuziano non avrebbe sicuramente passato gli anni bui che hanno contraddistinto l'ultima parte della storia biancazzurra.