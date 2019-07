Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys UFFICIALE, Nunzio Barillà è il nuovo allenatore. Mesiano lo presenta: "Allenatore all'altezza con le idee giuste"

Si attendeva solo ufficialità che è arrivata nel primo giorno dell'apertura delle liste trasferimenti. Il nuovo allenatore della Carlin's Boys è Nunzio Barillà che prenderà in mano la squadra neroazzurra neopromossa in Prima Categoria.

A Rivierasport.it presenta il successore di Litardi il Direttore Sportivo Fabio Mesiano: "La società ha scelto Nunzio Barillà come allenatore stagione 2019/2020 - dichiara il DS - in quanto lo reputa un allenatore all'altezza capace con idee giuste e quindi siamo soddisfatti della nostra scelta".

Mesiano parla anche di mercato: "Abbiamo un'ossatura sana e un gruppo fantastico - sottolinea Mesiano - che con il tempo si stabilirà anche in base alle esigenze di ogni giocatore la futura rosa. Mi sto muovendo alla ricerca di giovani in quanto la Prima Categoria ha l'obbligo: il mio lavoro è cominciato".

Un nodo importante da sciogliere sarà quello legato alla permanenza di Ciro Di Donato, giocatore molto corteggiato: "Di Donato? Per me è un ottimo giocatore che non si può discutere, oltre ad essere un amico. Lo vorrei sempre nella mia squadra".