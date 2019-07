Calcio, Serie D. Sanremese, scatta il mese di luglio: tra raduno e una rosa da completare

Scatta il mese di luglio in casa Sanremese, dopo un mercato importante ma con una rosa ancora da completare in vista dell'imminente raduno.

Situazione rosa. Il Direttore Generale Pino Fava e la proprietà hanno realizzato qualcosa di importante costruendo, tassello dopo tassello, una rosa molto competitiva. Ultimi arrivi in ordine di tempo quelli di Manes e Vitiello, nella scorsa stagione in forza a Latina e Borgosesia. Difesa e attacco sono state quasi completate, visto che mancano ancora due tasselli under (terzino sinistro e quarta punta) per mettere a mister Ascoli la rosa completa a disposizione in vista del primo giorno d'allenamenti.

Raduno. Secondo indiscrezioni la data più probabile per il raduno biancoazzurro, che dovrebbe essere fissato al 'Comunale', dovrebbe essere per venerdì 19 luglio visto il primo impegno dei matuziani nel preliminare della Tim Cup domenica 4 agosto: conto alla rovescia per l'inizio della stagione.