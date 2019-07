Calciomercato. Dianese&Golfo, si sogna Scaglione: sondaggio dei giallorossoblu

Manuel Scaglione in azione con la maglia dell'Alassio FC

Con un lungo post su Facebook ha salutato il suo passato Alassio FC e ora è in cerca di una nuova avventura.

Stiamo parlando di Manuel Scaglione, quotato calciatore che dopo l'addio ai gialloneri è pronto a rimettersi in gioco in un'altra piazza. Con le vespe ha vinto campionati su campionati contribuendo il grande salto in Eccellenza dopo la ripartenza dalla Terza Categoria.

Pista giallorossoblu. Secondo indiscrezioni su Scaglione avrebbe messo gli occhi la Dianese&Golfo, che salutati Brignoli (proprio ex compagno di squadra di Scaglione ad Alassio) e Greco vuole inserire nell'organico qualche profilo importante.

La società giallorossoblu avrebbe già effettuato un vero e proprio sondaggio con Scaglione.