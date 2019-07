Sanremo Beach Soccer 2019: inizio col botto per Soul Burger, Privè e Ligure Vending

Con grande successo è scattato nella serata di domenica la terza edizione del Sanremo Beach Soccer.

Nella prima giornata subito bottino pieno per Soul Burger (Girone A), Pizzeria Roberto, Privè (Girone B), LP e Ligure Vending (Girone C). Pareggio ricco di emozioni tra Bistrot K Beach e Big Ben (Girone A). Questa sera in scena una seconda giornata ricca di emozioni: analizziamo il programma.

Risultati domenica 30 giugno

GIRONE A: Soul Burger subito vincente e in testa

Soul Burger-San Bartolomeo 9-6

Bistrot K Beach-Big Ben 5-5

Classifica: 3 Soul Burger; 1 Bistrot K Beach e Big Ben; 0 San Bartolomeo

GIRONE B: scatta la Pizzeria Roberto, goleada Privè

Pizzeria Roberto-Tecnocasa 6-5

Men in Blu-Privè 3-12

Classifica: 3 Privè e Pizzeria Roberto; 0 Tecnocasa e Men in Blu

GIRONE C: al debutto vittorie per Ligure Vinding e LP

Sanremese Vip Soccer-Ligure Vending 4-10

LP-Bar Volta 9-5

Classifica: 3 Ligure Vending e LP; 0 Bar Volta e Sanremese Vip Soccer

IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 1° LUGLIO

Questa sera è in programma la seconda giornata del Sanremo Beach Soccer 2019: analizziamo i match in programma.

Nel Girone A il San Bartolomeo cerca il riscatto contro il Big Ben (ore 20), mentre il Soul Burger vuole bissare il successo di ieri contro il Bistrot K Beach (ore 22).

Nel Girone B la Pizzeria Roberto non vuole fermarsi di fronte al Men in Blu (ore 20.30). Nell'altra sfida il Privè a caccia della seconda vittoria consecutiva contro Tecnicasa (ore 22.30).

Nel Girone C match da seguire quello tra Sanremese Vip Soccer e LP (ore 21), mentre chiude la seconda giornata il match tra Ligure Vending e Bar Volta (ore 23).