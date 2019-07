Mountain Bike: l'imperiese Matteo Siffredi del Rusy Bike Pontedassio conquista la magli di campione italiano

Prosegue il grande momento per gli atleti del Rusty Bike Junior Team Baitieri Costruzioni. Matteo Siffredi si è laureato campione italiano di mountain bike, ieri a Courmayeur.

Nella località della Valle D’Aosta hanno partecipato alla gara anche gli esordienti del primo anno, con Roland Joann che ha terminato al 19° posto, senza dimenticare la buona prestazione anche per Tiziano Gammino e Federico Massa.

A Celio, su strada, hanno invece corso Tommaso Anselmi, Simone Alassio ed Alessio Fordano. Infine gara anche ad Arma di Taggiam sempre su strada, dove si sono dati battaglia i Giovanissimi. Sono saliti sul gradino più alto del podio: Elisabetta Ricciardi (G3), Amelie Rolando ed Edoardo Orengo (G5).

Cristian Rainisio (G3) si porta a casa un buon 4° posto mentre, nei G4 buona 5a posizione per Luca Fordano, nei G5 8a per Valerio Ferrari e, nei G6 arrivo in volata per Samuele Rainisio.