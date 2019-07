Beach Handball. La Liguria Under 18 è Campione d'Italia! La grande soddisfazione di coach Pippo Malatino: "Percorso incredibile" (FOTO e VIDEO)

Si ripete la Liguria di Beach Handball dopo il doppio trionfo nel Challenge Region Sud della scorsa settimana.

La selezione regionale di coach Pippo Malatino, composta da molti atleti della Pallamano Ventimiglia, si sonio laureati campioni d'Italia nella categoria Under 18 denominata Junior. La Liguria in finale si è opposta al Messina per 2-0.

Sfortunata la selezione ligure Senior che nel match decisivo si è dovuta arrendere al Chieti, composta da atleti della nazionale italiana tra cui proprio Alessio D'Attis, tesserato Pallamano Ventimiglia. Ma questo secondo posto dà l'occasione alla Liguria di chiedere una Wild Card in vista della prossima Champions Cup di Catania nel mese di ottobre.