Tennis. Il sanremese Mirko Lagasio brucia le tappe e conquista il suo primo torneo internazionale

Capolavoro del giovanissimo tennista sanremese Mirko Lagasio, che in quel di Mestre sabato scorso, ha vinto il suo primo torneo internazionale. Il 16enne ha superato in finale il laziale Silvio Mencaglia in due set con il punteggio di 6/3 6/2.

Talento puro. Lagasio si allena da gennaio a Milano, presso la MTA. Un mese a Fossano, sempre in un torneo internazionale, è riuscito a vincere nel doppio in coppia con un ucraino, giungendo fino ai quarti nel singolo. Due settimane fa, prima del trionfo in terra veneta, Mirko è arrivato in semifinale di doppio a Crema in coppia con un atleta bulgaro, raggiungendo gli ottavi nel singolo.

Nella classifica internazionale Mirko Lagasio è attualmente (senza aggiornamenti) alla posizione numero 225: un grande talento in continua crescita.