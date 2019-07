Calcio. A Roma la cerimonia di benemerenze sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico: premiato Gian Paolo Minasso

Si è svolta a Roma la cerimonia di benemerenze sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico.

Tra i tanti tesserati che hanno partecipato alla premiazione è spiccata la presenza di Gian Paolo Minasso, anima del GS Riva Ligure.

Minasso ha ricevuto il riconoscimento per i 20 anni di attività nella società biancoamaranto.

Sotto le sue dipendenze sono usciti giocatori di spicca dal Riva Ligure come il portiere Fabio Rinaldi (quest'anno in Serie C alla Sambenedettese) e Luca Colantonio (Scuola Genoa).