Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, UFFICIALE: Andrea Caverzan è il nuovo allenatore

Primo fondamentale tassello in casa Ospedaletti in vista della stagione sportiva 2019/2020 che vedrà gli orange impegnati nel campionato di Eccellenza: la società ha ufficializzato la scelta di Andrea Caverzan come allenatore della prima squadra.

Nato a Montebelluna, classe 1968, Caverzan vanta un'importante carriera nel mondo del calcio professionistico con le maglie di prestigiose società come Udinese, Juventus, Venezia, Casale, Treviso, Ternana, Cittadella, Padova e Spezia. Reduce dall'esperienza sulla panchina del Finale, formazione con la quale ha conquistato la Coppa Italia Dilettanti Liguria, precedentemente ha allenato: Argentina, Taggia, Venezia, Imperia, Sanremese, Albenga e Ventimiglia.

Il comunicato ufficiale della società:

"La dirigenza e lo staff dell’Ospedaletti danno il benvenuto e augurano un buon lavoro al neo allenatore orange. Andrea Caverzan sarà presentato ufficialmente agli organi di stampa in occasione dell’inizio del ritiro estivo".