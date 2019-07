Grande successo al campo sportivo di Cervo per i 2 Mini Camp di Mirko Conte, con tanti bambini protagonisti sotto l'esperienza dell'ex difensore.

All'ex difensore di Piacenza e Sampdoria è stato concesso da Denis Muca il campo di Cervo per un grande evento: riviviamo tutti nei video realizzati da Massimo Speedy Vaccarezza. In futuro possibili gli arrivi a Cervo per altri camp di Sorrentino, Flachi e Riganò.