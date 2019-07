Calcio. Ospedaletti, scatta la nuova stagione per il settore giovanile

Prende il via la stagione 2019/2020 del settore giovanile dell’Ospedaletti. In vista dei primi impegni, iniziano le riunioni dello staff tecnico con le famiglie, gli appassionati, gli interessati e i piccoli sportivi.

Ad aprire la serie degli Open Day orange sarà, lunedì 8 luglio, alle 18.30,al campo comunale “Ciccio Ozenda”, la leva 2009/2010.

Ecco gli appuntamenti a seguire (sempre alle 18.30 al campo comunale “Ciccio Ozenda”): martedì 9 leva 2008, giovedì 11 leva 2007, venerdì 12leva 2006, sabato 13 leva 2005 (ore 18.30) e leva 2004 (ore 19), lunedì 15 leva 2003.

È alle porte una nuova entusiasmante stagione sportiva per l’Ospedaletti, ricca di novità e sorprese. Non perdete le iniziative che lo staff orange ha in serbo per le sue formazioni giovanili.