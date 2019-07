Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Marco Di Lauro si presenta al mondo giallorossoblu: "Ottima società con mentalità da categoria superiore. Imperia? Nessun rimpianto"

Il grande colpo estivo fini a questo momento, per quanto riguarda il campionato di Promozione, lo ha messo a segno la Dianese&Golfo.

Francesco Bregolin e Salvatore Curri sono riusciti a sistemare la difesa con l'innesto a sorpresa di Marco Di Lauro (seguito dalla la Football Prince Management), nella scorsa stagione in forza all'Imperia: a Rivierasport.it ecco le prime dichiarazioni del difensore centrale in maglia giallorossoblu.

Marco, sei al momento il grande colpo iniziale di questo calciomercato: cosa ti ha convinto a scegliere la Dianese&Golfo? "Ho avuto l'occasione di andare a parlare con la Dianese&Golfo dopo un periodo di corteggiamento. E' un ottima società, che già conoscevo e me ne ero già fatto un'idea positiva. L'incontro di ieri ha confermato le mie idee. Sono stati propositivi ed abbiamo trovato un accordo velocemente, valutando la prossima stagione ma anche dando un'occhiata in prospettiva negli anni a seguire. Qua ci sono progetti importanti in corso e c'è un ottima mentalità, anche di categoria superiore".

Il scendere di categoria non ha rappresentato un problema a livello personale? "Scendere di categoria non lo vedo come un punto negativo a livello personale, ma solo un'occasione in più per dimostrare la persona che sono, umile e vogliosa di fare sempre bene. Penso che con voglia e costanza si potranno raggiungere obbiettivi importanti".

Quale obiettivo ti sei fissato a livello personale? "Voglio riconfermarmi come giocatore e persona, obiettivo che mi pongo ogni anno e che fino ad ora penso di aver raggiunto".

A Imperia non è arrivata una conferma che forse ti saresti aspettato? "L'Imperia? Nessun rimpianto, lascio una squadra alla quale ho dato il massimo. Vado via con la coscienza pulita. Penso che i giocatori devono essere messi nelle condizioni di fare bene e di pensare solo al campo, quando non c’è più questo presupposto diventa impossibile continuare. Ringrazio i miei ex compagni di squadra ed i tifosi per il loro costante supporto".