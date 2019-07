Calcio, Serie D. Comunicato della Sanremese su Giorgio Gagliardi: "E' ancora un calciatore biancoazzurro"

Comunicato Stampa della Sanremese Calcio in merito alla situazione legata a Giorgio Gagliardi e il Vado.

"In merito alle notizie di calciomercato diffuse in rete da alcuni organi di informazione che danno ormai per scontato il passaggio di Giorgio Gagliardi dalla Sanremese al Vado FC 1913, la Sanremese Calcio smentisce tali voci, comunica che Gagliardi è ancora un calciatore biancoazzurro e dichiara che il Vado FC 1913 non ha mai contattato i dirigenti matuziani per chiedere informazioni sul giocatore".