Calciomercato. La Sanstevese prepara il doppio botto in entrata: molto vicini Romanelli e bomber Labricciosa

La Sanstevese comincia a fare sul serio. Dopo la conferma del difensore Matteo Stella, la compagine di Santo Stefano al Mare è pronta a mettere altri tre tasselli nella rosa di Prima Categoria da mettere a disposizione al nuovo mister Paolo Sassu.

Doppio colpo in arrivo. Secondo le ultime indiscrezioni il doppio colpo in entrata sarebbe molto vicino. La società starebbe per chiudere con il centrocampista offensivo Luca Romanelli e il bomber Fabio Labricciosa, un clamoroso ritorno.

Romanelli nelle ultime stagioni ha vestito la maglia di Virtus Sanremo, proprio Saanstevese per un breve periodo, Sanremo 80, Riva Ligure, Taggia B (anche qui periodo breve) e Atletico Argentina. Labricciosa non ha bisogno di presentazioni e dopo la parentesi Atletico Argentina l'attaccante ha segnato valanghe di gol al Riva Ligure nelle ultime annate.

Ma il mercato in entrata continuerà con il possibile rinnovo di prestito con il giovane Massimiliano Grandi, dove è decisiva la volontà del giocatore di proseguire il percorso alla Sanstevese dopo l'ultima stagione.