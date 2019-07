E' morto a 83 anni il grande bomber della Ventimigliese dagli anni '50 ai '70, Giovanni Imberti

Il Ventimiglia calcio si unisce al dolore della famiglia Imberti per la scomparsa di Giovanni, 83 anni, ex giocatore e a lungo capitano della squadra granata.

Nato a Ventimiglia il 21 ottobre 1936 Giovanni Imberti è stato uno dei giocatori più forti e più rappresentativi del calcio ventimigliese tra la metà degli anni ‘50 e i primi anni ‘70. Centravanti fortissimo, esordì in prima squadra nel campionato di Prima Divisione, nella stagione 1955-56, in una squadra che era stata appena rifondata e decisamente ringiovanita dopo la cocente retrocessione maturata l’anno precedente. E il suo esordio fu strepitoso: 35 reti in 30 partite, che gli valsero il titolo di capocannoniere.

La Ventimigliese ovviamente vinse quel campionato e Imberti fu immediatamente ingaggiato dalla Sanremese, che disputava il campionato di serie C. Un paio di stagioni a Sanremo, poi il ritorno a Ventimiglia, dove Giovanni giocò fino alla soglia dei 40 anni.

Non esistono statistiche aggiornate, ma Imberti è stato sicuramente il miglior realizzatore di tutti i tempi nella storia della Ventimigliese. Dotato di un gran fisico e grande fiuto per il gol, Imberti era l’autentico spauracchio per tutte le difese avversarie; negli anni sessanta realizzò caterve di gol in una squadra dove primeggiavano anche i fratelli Pesante, Iezzi, Tosi, Donzella, Colucci e alcuni giovanotti interessanti come Jimmy Ummarino e Bruno Principato.