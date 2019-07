Ciclismo. UC Imperia Raineri, altro grande successo al 'IV Gran Premio Comune di Taggia'

Non si arresta la corsa dei giovani corridori della UC Imperia Raineri. Impegnati domenica 30 giugno a Taggia nella Giornata Azzurra dedicata alla categoria Giovanissimi, gli atleti imperiesi hanno nuovamente dimostrato caparbietà e ottima preparazione, conquistando l’ennesima vittoria di squadra.

Nella categoria G1 il podio è stato interamente gialloblu: primo classificato Francesco Giordano, seguito dai compagni di squadra Zeno Bonomi e Daniele Di Nicuolo.

Nel settore femminile secondo gradino del podio per Ludovica Furlanetto e terzo per Greta Lupo.

Anche nella categoria G3 la dominazione della UC Imperia Raineri non lascia dubbi e la gara si chiude con una vittoria di Emanuele Giordano, protagonista di una combattuta volata insieme al compagno Marco Zanchi (2° classificato). Andrea Sepe chiude in quinta posizione.

Edoardo Rubino scalda la categoria G4 con una fuga messa in atto negli ultimi tre giri di corsa. Taglia per primo il traguardo seguito da un ottimo Tommaso Sepe. Meno fortunati in categoria G5 dove Achille Bonomi e Pietro Lupo concludono la gara in 4a e 5a posizione.

Prepotenza e convinzione portano invece Alessandro Micolucci a sbaragliare tra i G6 conducendo una volata inarrestabile. Il compagno Matteo Belgrano segue in sesta posizione.

Esordienti. Anche la categoria Esordienti della UC Imperia Raineri ha raccolto ottimi risultati nel 18° Trofeo Biesse Memorial Lino Giulianetti, svoltosi domenica a Taggia. Un indicativo regionale per la selezione degli atleti in riferimento ai Campionati Italiani su strada che si svolgeranno il prossimo 7 luglio in Toscana, a Chianciano Terme.

Il campione italiano ciclocross Matteo Gabelloni ha chiuso la gara in seconda posizione, Francesco Ciccia è riuscito a conquistare la 5° posizione, sesto Matteo Bandera e nono Fabrizio Paciello. Nella giornata di oggi verranno ufficializzate le convocazioni ai Campionati Italiani.