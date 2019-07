Nuoto. Ottimi risultati ai Campionati Italiani FIN Master per Janet Harmer, Daniela Gariglio e Roberto Bolesan

Ottimi risultati per gli imperiesi Janet Harmer, Daniela Gariglio e Roberto Bolesan ai recenti Campionati Italiani FIN Master di nuoto: tutti e tre sono tesserati per il Nuoto Club Firenze.

A titolo individuale due ori e titolo italiano nella categoria F65 per Daniela Gariglio nei 50 e 100 dorso, mentre arriva un secondo posto nei 50 stile libero. Per Janet Harmer oro e titolo italiano nella categoria F60 nei 100 dorso e un secondo posto nei 50 dorso.

Roberto Bolesan ha gareggiato nei 50 e 100 stile libero ed in staffetta in una categoria più giovane, nella quale i riscontri cronometrici sono quasi di valore assoluto. Daniela e Janet in staffetta, con le compagne di squadra Rita De Veronica, Maria Pia Gerbi e Wilma Zullian, hanno ottenuto due brillanti secondi posti nella 4 x 50 mista e nella 4 x 50 sl categoria 240 (il numero rappresenta la fascia di età complessiva dei componenti la squadra).

A completare gli ottimi risultati, tutti al femminile, è arrivato anche il titolo italiano 2019 di società fascia D (da 51 a 75 atleti) per il Nuoto Club Firenze 1971. La compagine toscana dove gareggiano i tre imperiesi è arrivata davanti alla Cooper Nuoto 1992 di Reggio Emilia e all'Acquaviva 2001 di Padova.

Questa speciale classifica, che premia il rendimento cronometrico di tutta la stagione (compreso il campionato italiano) è particolarmente ambita da tutte le società, prende in esame i migliori risultati ottenuti dai singoli atleti nel corso dell'intero anno (sia individuale che in staffetta).