Tennis, Wimbledon 2019. Buona la prima per Fabio Fognini: superato al quinto set l'americano Tiafoe

Il torneo di Wimbledon scatta nel migliore dei modi per Fabio Fognini, che sull'erba londinese, si guadagna il pass per il secondo turno dopo una battaglia di tre ore contro l'americano Tiafoe.

Il match inizia in salita per Fognini che deve cedere per 5-7 nel primo set. La rimonta è poi servita grazie al 6-4 del secondo set e il 6-3 del terzo set.

L'americano ci crede e pareggia i conti nel quarto set con il punteggio di 4-6. Nel quinto e decisivo set Fognini con un 6-4 si guadagna la qualificazione.