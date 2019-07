Tennis, Wimbledon 2019. Scatta l'ora di Fabio Fognini sull'erba londinese. Il primo ostacolo si chiama Tiafoe

Il primo ostacolo sull'erba londinese di Wimbledon per Fabio Fognini è americano. Nel tardo pomeriggio di oggi (match in programma sul campo numero 18 per le ore 16.30) il numero 10 al mondo sfida un Frances Tiafoe, numero 38 al mondo, che può essere molto insidioso per il tennista armese.

Ostacolo Tiafoe. Lo conferma l'unico scontro diretto tra le due racchette avvenuto due anni fa in un altro Grande Slam, il Rolland Garros. In quell'occasione Fognini vinse per 3 set a 2, ma dopo essere stato recuperato di due set.

Fognini è nella Top Ten del rakting mondiale e vuole coronare il sogno di vincere un Grande Slam come dichiarato subito dopo il trionfo di Montecarlo. Wimbledon può essere il posto giusto, un torneo imprevedibile dove di tutto può accadere, pioggia compresa.