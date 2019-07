Beach Volley. Le finali del Campionato Italiano Under 19 in scena a San Bartolomeo al Mare

La terza tappa ligure del campionato italiano Under 19 di Beach Volley è in scena a San Bartolomeo al Mare e le finali vedono protagonisti giocatori della nostra regione.

In campo maschile l'ultimo atto sarà i genovesi Simone Podestà/Federico Toma (Squalo Charly Chiavari) che sfideranno i savonesi Giacomo Barbero/Simone Arboscello (Beach Volley Albisola). Nel settore femminile riflettori tra la finale che sarà disputata dalla coppia savonese Giorgia Botta/Federica Valdora (Beach Volley Albisola) che affronterà le comasche Erica Malacrida/Arianna Ruffini (Open Beach Milano).

Le finali per il podio saranno le seguenti: in campo maschile sfida tutta torinese tra Lorenzo Ferrero/Andrea Ruggero e Matteo Volpara/Francesco Romagnano; in campo femminile proveranno a ottener ela terza posizione nel torneo le parmensi Ilaria Thei/Silvia Matile contro le milanesi Angela Moglioni/Michelle Bergna.

Grande soddisfazione dall'organizzazione del GV San Bartolomeo al Mare per la partecipazione di formazioni arrivate da tutto il Nord Italia. Da domani in campo il Torneo Nazionale Under 21 con 20 coppie maschili e femminili.