Golf. Grandi appuntamenti al Circolo di Castellaro

Con l’inizio della stagione estiva continuano gli appuntamenti agonistici a Castellaro Golf Club.

Domenica 30 giugno si è disputata la terza edizione della gara MILMIL Linea cosmetica ,sponsorizzata dalla omonima azienda che, nonostante le alte temperature ha visto sfidarsi sul percorso ben 60 giocatori.

L’azienda Leader di mercato nella gamma dei saponi liquidi, ha alle spalle oltre 40 anni di esperienza ed è molto conosciuta nel settore grazie ai suoi marchi Mil Mil, Delice Solaire, Perlax Dentifricio, Figaro Linea Uomo, Gomgel, Strabilia.

La gara si è svolta sulla distanza di 18 buche con formula stableford a due categorie; al termine della competizione un welcome desk ha accolto i partecipanti che, durante il controllo e la riconsegna degli scorecards, sono stati omaggiati di numerose confezioni di prodotti cosmetici a ricordo della giornata.

La premiazione ha visto sul podio Giuseppe Piscitelli, Amedeo Taramasco e francesca Arrigo nelle rispettive categorie, piazza d’onore per Fabio Valle e Marzio Azzati; lady e senior ad appannaggio di Piermaria Mellino e Gilbert Bertolotti. Il Nearest to the pin ed i driving contest, offerti da ROBE DI VIAGGIO sono stati assegnati a Giuseppe Piscitelli, Annamaria Cucciolillo e Marco Sandri

Per i non premiati, il sorteggio di cofanetti della linea Figaro è stato l’epilogo del primo grande evento agonistico dell’estate 2019.

Gli appuntamenti agonistici proseguono domenica 7 Luglio con il Trofeo "Riviera dei Fiori" con la classica formula 18 buche stableford a due categorie.