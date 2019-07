Grande appuntamento per sabato 6 luglio a Imperia, presso il campo 'Lagorio' per la gara di salto con l'asta, valida per il 34° Trofeo Maurina Olio Carli.

Saranno presenti in gara, Matteo Oliveri Campione Italiano Allievi (Maurina Olio Carli) e Greath Nnachi (Cus Torino) che di recente, con 3.70 ha ottenuto la migliore prestazione Italiana Cadette.