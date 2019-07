Atletica. Imperiesi a caccia del grande sogno ai Campionati Italiani Master

Quattro imperiesi a caccia del grande trionfo. I prossimi 5, 6 e 7 luglio presso lo stadio 'E. Zapotek' di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, andranno in scena i Campionati Italiani Master su pista.

Gli imperiesi protagonista saranno il forte mezzofondista Antonino Bonifacio (5000 metri) e il velocista Marco Mazzi (100 metri piani), tesserati entrambi per l’Atletica Vallecrosia.

A loro si aggiungono il saltatore sanremese cinque volte campione italiano Fabrizio Pertile (salto in lungo salto, in alto e salto triplo) e il velocista imperiese Mario Cuccu (100 e 200 metri piani). Entrambi gli atleti sono tesserati per il Cus Genova.

Gare in diretta streaming su atletica.tv