Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, dopo la nomina di Caverzan pronti i primi arrivi

Nella giornata di ieri è arrivata la nomina come nuovo allenatore dell'Ospedaletti da parte di Andrea Caverzan.

Un'ufficialità che apre le porte al mercato orange, un po' fermo nei primi giorni delle aperture trasferimenti, visto l'attesa per l'ex allenatore di Ventimiglia e Finale. Ora la società si concentrerà per dare in mano al mister collaudato una rosa completa in vista del raduno di fine luglio.

Mercato orange. Secondo rumors nel mirino dell'Ospedaletti ci sono sempre i difensori Allegro e Alberti con l'attaccante Galiera. I tre calciatori sarebbero stati richiesti da Caverzan dopo averli allenati per anni al Ventimiglia. Un altro suo pupillo è pronto a seguirlo nella sua nuova avventura: si tratta si Alessio Salzone, attaccante classe 1999, cresciuto con lui non solo nella città di confine ma anche al Finale. Sicure le partenze di Artioli, Andrea Negro e Scappatura di rientro alla Sanremese.