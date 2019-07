Calcio, Promozione. Ventimiglia-Scognamiglio avanti insieme: "Resto in granata, dobbiamo ripartire"

Ha deciso di restare al Ventimiglia, nonostante dovrà ripartire dal campionato di Promozione.

Stiamo parlando dell'esperto portiere Claudio Scognamiglio, un passato anche a difendere la porta del Grosseto, che dopo tante voci di mercato ha preso la decisione di rimanere granata anche nella prossima stagione: a Rivierasport.it svela cosa l'ha convinto.

Scognamiglio-Ventimiglia avanti insieme: cosa ti ha convinto? "Dopo un'annata calcistica secondo me la prima cosa da fare è analizzare obbiettivamente la stagione, ancora di più quando non si sono raggiunti gli obiettivi. Il confronto che ho avuto con Veneziano e Ricevuto mi hanno convinto, è stato un confronto costruttivo, almeno lo spero, dal quale dobbiamo ripartire per migliorarsi".

Fabio Luccisano è l'uomo giusto? "Luccisano è un uomo di carattere ed è migliorato tanto in questi anni. Con lui e Lamberti ci possiamo divertire, cosa che nell'ultimo anno non abbiamo più fatto".

Cosa ti aspetti a livello personale dalla prossima stagione? "A livello personale per la prossima stagione spero, come già ti ho detto, di divertirmi e divertire e forse questa potrà essere la strada per qualcosa di buono".

Il Ventimiglia è pronto per vincere subito? "A luglio ed agosto il campionato lo vincono 5/6 squadre, ma quella che lo vince su serio lo fa ad aprile-maggio. Fare proclami adesso non serve a niente, noi dobbiamo riconquistare il piacere di andare al campo, vincere e divertirsi. Quello che verrà lo vedremo strada facendo".