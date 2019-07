Calcio, Serie D. Sanremese-Vitiello, il ritorno è compiuto: l'attaccante inizia la nuova avventura

In casa Sanremese è tempo di firme per la prossima stagione. Dopo quello realizzato con il centrocampista Spinosa, ecco arrivare l'accordo definitivo con un attaccante importante.

Stiamo parlando di Domenica Vitiello che nel pomeriggio di oggi ha messo la firma sul matrimonio che lo legherà alla Sanremese, sperando non come la prima aavventura finita con qualche mese di anticipo.

Vitiello torna a Sanremo dopo aver vestito le maglie in Serie D di Viareggio, Argentina Arma e nella scorsa stagione Borgosesia. Un'arma in più a disposizione di mister Ascoli andando a formare con Colombi un tandem d'attacco molto insidioso per le difese avversarie.