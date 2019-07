Subbuteo: la concessionaria sanremese Auto 3 a supporto della nazionale ai campionati Europei in Belgio

Anche se non è andata particolarmente bene nei tornei individuali, con le affermazioni degli italiani solo nel settore giovanile, la nazionale italiana di Calcio Tavolo esce con un quasi ‘en plein’ dai Campionati Europei disputati nel weekend scorso a Frameries, in Belgio.

Ad eccezione del settore femminile, dove ha prevalso la formazione di casa, tutte le altre categorie sono state dell’Italia: Open, Veteran, Under 12, 15 e 19 a conferma della netta supremazia della nostra nazione nel settore del calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo). Agevole la vittoria della nazionale ‘Open’, che si è sbarazzata in finale del Portogallo per 4-0 mentre qualche problema in più l’ha avuto quella dei Veteran che, sia in semifinale che in finale, si è imposta di misura su Malta e Grecia.

Nessun problema per le formazioni giovanili mentre le ‘Ladies’ si sono dovute arrendere alle francesi ed alle colleghe del Belgio, cogliendo solo il terzo posto. Un Europeo comunque positivo per l’Italia, che porta a casa due titoli individuali, due semifinalisti Veteran, un finalista Open e, come detto, ben 5 vittorie nelle categorie a squadre.

Nelle vittorie della nazionale italiana in Belgio, oltre all’impiego nella categoria ‘Veteran’ del matuziano Gianfranco Calonico, c’è stato anche lo zampino di una azienda di Sanremo, la concessionaria Fiat della città dei fiori Auto 3 Spa. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l’attività, può consultare il sito Internet: www.subbuteomastersanremo.it.