Vela: ottimi risultati per quattro giovani del Circolo Velico Ventimigliese nello scorso weekend (Foto)

Si è svolta nello scorso weekend, al Circolo Nautico Capodimonte, la regata nazionale classe l’Equipe. Grande risultato per Anna Nocella e Simone Lorenzi (under 17) e per Filippo Lorenzi e Matilde Piombo (under 12), tutti del Circolo Velico Ventimigliese.

Infatti, nelle rispettive categorie, hanno ottenuto il secondo posto con alcune prime posizioni nel corso delle prove, nonostante il caldo e il meteo davvero difficili da fronteggiare. Il circolo Velico Ventimigliese continua, così, la stagione agonistica che ha portato gli equipaggi Ventimigliesi in tutta Italia e non solo.

Sono intanto aperte le iscrizioni per la scuola vela (anche adulti con programmi ad hoc) a Nervia, nella zona del Biscione.

(Nella foto, i ragazzi con l’istruttore Giovanni Manara)