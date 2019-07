Basket, Serie D. BKI Imperia, Danilo Pionetti confermato in panchina: "Sarò ancora il tecnico della Prima Squadra. Vogliamo essere protagonisti"

Matrimonio prolungato tra il BKI Imperia e coach Danilo Pionetti. A confermarlo a noi di Rivierasport.it è proprio il coach del miracolo della Promozione in Serie D e con lui come Assistente di sarà Fabio Carbonetto.

Coach Pionetti conferma che proseguirà la sua avventura sulla panchina del BKI Imperia? "Sì, il prossimo anno sarò confermato come coach della Prima Squadra e avrò come assistente il nostro allenatore under 18 Fabio Carbonetto. Vogliamo condividere insieme a Fabio il progetto che abbiamo in corso con la Prima Squadra".

Che tipo di squadra allestirete? "In questi giorni stiamo delineando il roster per vedere se sarà possibile inserire 3 o 4 elementi di valore per renderci protagonisti della stagione anche da neo promossi, tenendo comunque conto che un obiettivo primario, sarà l’inserimento di alcuni elementi del nostro vivaio".

Compass S.p.A. sarà ancora il vostro sponsor? "Compass S.p.A ci accompagnerà ancora come sponsor principale per la Prima Squadra e vogliamo ringraziarlo enormemente per il sostegno che ormai da tempo ci riconosce".