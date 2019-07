Calcio. Milan Club Bordighera, il bilancio del Presidente Fabio Quaranta: "Siamo soddisfatti, non ci aspettavamo questo ottimo risultato"

Dopo anni di anonimato nella città delle palme è rinato il Milan Club Bordighera. Questo grande risultato è dovuto principalmente al suo Presidente, Fabio Quaranta, capace di creare dopo solo un anno di vita un club di tutto rispetto con quasi 200 soci: ecco il suo bilancio stagionale.

Presidente, siete soddisfatti per questa stagione? "Non ci aspettavamo un risultato così già il primo anno e per questo sono qui a ringraziare i componenti del direttivo e tutti i soci del club. Uno dei più grandi traguardi raggiunti in questa stagione è stata quella di poter organizzare, insieme al Milan club Taggia Arma, per tutte le partite in casa il pullman per andare allo stadio".

Qual'è il vostro scopo? "Il Milan Club è nato con lo scopo di creare in primis un gruppo di amici con la passione rossonera. Questo attaccamento al Milan Club è stato confermato anche alla cena di fine stagione con più di 60 soci presenti. Per tutte le altre partite ci ritroviamo tutti assieme al nostro circolo a Bordighera".

Avete dei gemellaggi importanti: "Andiamo molto fieri anche dei vari gemellaggi intercorsi durante la stagione, tra i più prestigiosi quello MC Dublino, MC Melbourne, MC Philadelphia e Milanistra (Croazia) e tante sono state anche le iniziative intraprese. Il Milan Club Bordighera è intitolata alla mamma raso Silvana, grande tifosa rossonera e questo è solo un motivo di grande orgoglio".

Quali obiettivi vi siete fissati per la prossima stagione? "Propositi per nuovo anno? Come prima cosa continuare con tutta la buona volontà questo progetto e cercare di migliorarci continuando ad aumentare la nostra nomina nel nostro territorio".

Per informazioni potete andare sulla pagina di Facebook Milan club Bordighera oppure sul profilo Instagram.