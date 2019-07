Calcio. Sanstevese, Luca Romanelli pronto alla nuova sfida: "Santo Stefano è casa mia"

La Sanstevese ha chiuso per l'ingaggio di Luca Romanelli, centrocampista offensivo capace di risolvere le partite da solo.

Torna a Santo Stefano al Mare alla corte di mister Paolo Sassu, pronto a dare un contributo importante alla nuova squadra in Prima Categoria: a Rivierasport.it le prime parole del giocatore.

Luca, cosa ti ha convinto a tornare alla Sanstevese? "Santo Stefano è casa mia, il paese in cui sono nato e cresciuto. Tornare a vestire quei colori al servizio di Sassu che è un amico è davvero un piacere".

Sei un giocatore ambizioso: secondo te potete già puntare a vincere quest'anno? "La società e il mister stanno lavorando molto bene e cercheranno di costruire un gruppo giovane con innesti di esperienza competitivo. In queste categorie fa la differenza, l'organizzazione della squadra in campo e lo spirito di sacrificio il resto viene da sé. L'obbiettivo è quello di riscattarsi dalla stagione passata, un passo alla volta partita dopo partita".

Con te potrebbe arrivare Labricciosa: cosa pensi di Fabio? "So che anche Fabio sta concludendo la trattativa. Io e lui siamo amici da una vita, quindi sarà solo bello ritrovarsi di nuovo li come ai vecchi tempi. Lui è un ottimo giocatore che può fare la differenza in Prima Categoria".