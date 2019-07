Calcio, Serie D. La Sanremese scalda i motori: ufficializzata la data del raduno

La Sanremese scalda i motori. La compagine biancoazzurra si radunerà in sede venerdì 19 luglio e inizierà la preparazione allo Stadio Comunale agli ordini di mister Nicola Ascoli e del suo staff.

Gli allenamenti si terranno in città fino a sabato 3 agosto. La partenza per il ritiro di Ormea, in provincia di Cuneo, è fissata per martedì 6 agosto. La squadra si allenerà presso il campo sportivo 'Danilo Balbis', e alloggerà presso l’Albergo Ristorante Payarin. Il periodo di preparazione in Piemonte si concluderà martedì 13 agosto.

La Sanremese saluterà l’inizio della nuova stagione, a due giorni dall’inizio del raduno, domenica 21 luglio alle ore 20.00 con un “Summer Party” di benvenuto, dedicato ai tifosi, che si terrà al Bay Club.

La presentazione ufficiale della squadra biancoazzurra, della 61° edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys, e il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 si terranno giovedì 22 agosto al Casinò di Sanremo.

L'AGENDA BIANCOAZZURRA

19 luglio: raduno stadio 'Comunale'

21 luglio: Summer Party al Bay Club

4 agosto: turno preliminare Tim Cup

6-13 agosto: ritiro a Ormea

22 agosto: presentazione ufficiale al Casinò di Sanremo

1 settembre: inizio del campionato