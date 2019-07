Calciomercato. Il Ventimiglia sogna Luca Conrieri. Allegro, Alberti e Galiera verso Ospedaletti

Il Ventimiglia prova a delineare l'organico in vista della prossima stagione in Promozione, una squadra ancora affidata a mister Fabio Luccisano con la novità di Paolo Lamberti nel ruolo di vice allenatore.

Tra conferme e addii. Dopo le conferme di Scognamiglio, Serra, Musumarra e Alfonso Rea, ecco le possibili prime partenze. Come già scritto da noi di Rivierasport.it è molto probabile che i difensori Allegro e Alberti e l'attaccante Galiera lascino i granata per andare all'Ospedaletti dove ritroveranno mister Caverzan.

Il sogno. Ma il,Ventimiglia guarda anche ai possibili rinforzi. Secondo le ultime indiscrezioni la società frontaliera potrebbe fare sul serio per provare a portare in granata Luca Conrieri, giocatore duttile in questa stagione in forza al Finale. Ma sul giallorosso c'è la concorrenza dell'Imperia. Per il ritorno di Salzone si stringe.