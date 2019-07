Calciomercato. UFFICIALE: Ventimiglia, ritorna in granata Alessio Salzone

Il Ventimiglia Calcio ha raggiunto un'intesa per il ritorno in maglia granata dell'attaccante Alessio Salzone, con il baby-bomber che torna a casa dopo una stagione con il Finale.

L'operazione è stata resa possibile dai buoni uffici del presidente della squadra savonese Cappa e del direttore De Min, ai quali va il ringraziamento del Ventimiglia per la fattiva collaborazione.

Salzone, classe 1999, reduce da un campionato di Eccellenza straordinario nella stagione 2017/2018, durante il quale aveva realizzato ben 13 gol per la squadra frontaliera, è uno dei migliori giovani in circolazione. A fine stagione 2018 il Finale dell’ex tecnico granata Andrea Caverzan si era fiondato sul giovane attaccante.

Proprio Caverzan è stato il coach che ha lanciato Salzone (allora sedicenne) in prima squadra ed in tre campionati: Alessio lo ha ripagato realizzando ben 19 reti in 64 partite.

Il campionato appena concluso sotto le insegne del Finale non è stato altrettanto ricco di reti per Salzone: in totale sono stati sette i gol messi a segno dal giovane ventimigliese. Che ora torna ai vecchi amori per riportare la squadra granata dalla Promozione all'Eccellenza.