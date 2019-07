Motori. Appuntamento di spicco a Bajardo: sabato 6 luglio in programma la seconda edizione del 'Memorial Josè'

Sabato 6 luglio a Bajardo in programma la seconda edizione del 'Memorial Josè', la passeggiata di Auto Storiche prevalentemente da Rally gruppo A e gruppo B nel tratto di strada Bajardo, direzione Apricale.

La passeggiata, composta da Auto quasi tutte da Rally, è ideata ed organizzata dal Luca Littardi in collaborazione con il NO DUCATI NO PARTY Club Ventimiglia DOC. L'evento ha anche quest’anno lo scopo di coinvolgere soprattutto i bambini, ma anche gli adulti alla passione per i rombanti motori storici.

Per questa manifestazione, verrà appositamente chiuso, ad intervalli, un tratto di strada per far circolare le Storiche auto da rally. Una giornata dedicata principalmente ai bambini i quali potranno salire a bordo delle prestigiosissime auto che sfileranno disciplinate a turno, lungo il tratto di strada appositamente chiuso per la manifestazione.

Anche per questa edizione l’organizzatore Luca Littardi metterà a disposizione dei giovani passeggeri dei caschi, per rendere ancora più realistica ed emozionante la loro partecipazione.

Questo il programma:

9.30: ritrovo dei partecipanti bivio Apricale – Bajardo

10.00-11.30: passeggiata storica lungo il tratto di strada chiuso

12.00: aperitivo nella piazza di Bajardo offerto ai partecipanti dall’organizzatore Luca Lanteri

14.00-16.00: seconda parata di auto Storiche lungo il tratto di strada chiuso

16.30: ringraziamenti e saluti da Bajardo