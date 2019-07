Ospedaletti: ad ottobre la prima edizione della rievocazione storica delle auto, un altro tassello motoristico per la città delle rose

Si svolgerà il 12 e 13 ottobre prossimo ad Ospedaletti, la prima edizione della rievocazione del Gran Premio di Sanremo per auto storiche.

Si tratta di un ‘numero zero’ con le iscrizioni che, quest’anno, saranno ad invito. Il Comitato è stato domenica scorsa a Piacenza ed il presidente Jug Cardone, insieme a Danilo Barale, hanno parlato con gli organizzatori di una manifestazione simile a quella che verrà proposta ad Ospedaletti.

“Ho parlato con Arturo Merzario – ha detto Cardone – che sarebbe disponibile a fare da testimonial ma abbiamo contattato anche persone che hanno macchine spettacolari come Bugatti, Ferrari ed altre. Addirittura ci stanno contattando altri proprietari di auto, ma non sono vetture da corsa”.

Per questa prima edizione gli organizzatori hanno deciso di fermarsi ad un massimo di 40 macchine, anche per un discorso logistico ed economico, visto che i partecipanti saranno tutti ospitati. Ma anche per un problema di spazi, come per le moto, per le quali l’organizzazione si ferma a 250 iscritti.

La manifestazione vedrà, al sabato l’esposizione delle auto mentre, la domenica, verrà chiusa la strada come per le moto. Al mattino, come per i primi anni delle gare, verranno fatti fare ai partecipanti giri in senso orario, salendo da via Dè Medici e poi verso il Piccadilly. Nel pomeriggio, invece, faranno il giro inverso del circuito, come fatto dal 1951 in poi.

Le macchine gireranno, come per le moto, senza nessuna competizione ma si tratterà solo di un’esibizione, con la divisione delle vetture in batterie ed una staffetta di Carabinieri o Polizia che le anticiperanno per regolarle anche nella loro velocità. Gli agenti della Municipale stanno preparando il piano di sicurezza come per le moto.

Con la rievocazione delle auto storiche Ospedaletti potrà quindi avere una manifestazione all’anno di motori, alternato auto a moto. Ma il Comitato non si ferma qui perché, l’anno prossimo organizzerà una manifestazione sul circuito di Cremona Ospedaletti, con moto più recenti di quelle che scendono in riviera.