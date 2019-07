Tennis, Wimbeldon 2019. Fognini, altro capolavoro al quinto set: steso l'ungherese Fucsovics

Il Wimbledon 2019 di Fabio Fognini è una giostra di emozioni. Seconda vittoria consecutiva al quinto set per il primo azzurro al mondo che soffre ma alla fine piega il temibile ungherese Marton Fucsovics.

Nel primo set la spunta l'ungherese che porta tutto al tie-break vincendolo per 6-8. Fognini reagisce e nel secondo set la spunta con il punteggio di 6-4, prima di chiudere al tie-break il terzo set a suo favore per 7-4. Nel quarto set la stanchezza si fa sentire e Fucsovics chiude con un semplice 2-6. Nel quinto e decisivo set basta un 6-3 a Fognini per guadagnare il passe del terzo turno sull'erba londinese.

Prossimo avversario di Fognini l'americano Sandgren, che ha eliminato dal tabellone principale il francese Simon.