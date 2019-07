Tennis, Wimbledon 2019. Torna in campo Fabio Fognini: è sfida all'ungherese Fucsovics

Torna in campo nel pomeriggio di oggi (match in programma alle ore 15.30) Fabio Fognini, che dopo la sfida vinta al quinto set contro Tiafoe solo due giorni fa, non vuole fermarsi e proseguire il sogno sull'erba londinese di Wimbledon.

L'avversario questa volta è l'ungherese Marton Fucsovics, numero 51 della classifica ATP, ma che in passato ha fatto soffrire la racchetta di Arma di Taggia. Dopo essere subito stato eliminato a Londra la scorsa settimana, Fucsovics nel turno precedente ha superato in quattro set il qualificato Novak.

Questa sarà la quarta sfida totale in carriera tra Fognini e Fucsovics con il bilancio in avanti per l'armese: due vittorie del numero uno azzurro a Beijing nel 2018 e per ritiro dell'avversario a Parigi e una per l'ungherese a Vienna.