Calcio giovanile. A Cervo continua lo spettacolo dei Mini Camp: dopo Mirko Conte e Stefano Sorrentino protagonisti Flachi, Riganò e Piccareta (FOTO)

Grande successo al campo sportivo di Cervo, dove grazie all'organizzazione perfetta di Denis Muca, sono andati in scena una serie di Mini Camp con protagonisti ex calciatori della Serie A.

Dopo Mirko Conte (ex difensore di Piacenza e Sampdoria) e Stefano Sorrentino (quest'anno al Chievo), nella giornata di ieri sono stati ospiti con tanti bambini anche Flachi (ex capitani della Sampdoria), Riganò (ex bomber della Fiorentina) e Piccareta (attuale allenatore della Roma Under 18).

Di seguito una galleria di scatti realizzata da Massimo Speedy Vaccarezza.