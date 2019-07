Calciomercato. Niente Imperia per Fabio Di Mario: "Solo una chiacchierata con mister Lupo. Mi avrebbe fatto piacere indossare la maglia neroazzurra"

Niente maglia dell'Imperia nella prossima stagione per Fabio Di Mario. L'attaccante ex Dianese&Golfo, Ceriale e Alassio FC è pronto a sbarcare in Piemonte per una nuova avventura con una squadra di Promozione.

Ma a Rivierasport.it l'attaccante non smentisce un lieve contatto con i neroazzurri in questa sessione di trasferimenti: "L'Imperia? Non c'è stata una vera e propria trattativa - sottolinea Di Mario - ma solo una chiacchierata con mister Alessandro Lupo, anche se indossare la maglia neroazzurra mi avrebbe fatto piacere".

Di Mario conferma l'addio all'Alassio FC: "Ad Alassio abbiamo raggiunto il nostro obiettivo come la salvezza. Ora sono in cerca di una nuova avventura e a breve inizierò una nuova avventura".